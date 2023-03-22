Чи можуть Путіна затримати у США: Блінкен ухилився від відповіді

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Держсекретар США Ентоні Блінкен ухилився від відповіді на запитання, чи затримають кремлівського диктатора у Сполучених Штатах.

Учасниками договору про створення МКС є 123 країни. Проте серед них немає ні США, ні Росії.

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США не є підписантом Римського статуту

Блінкен вважає, що країни Європи, які є підписантами Римського статуту, повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду, якщо кремлівський диктатор туди поїде.

"Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – 24 Канал) суду й має певні зобов'язання, повинен виконувати свої зобов'язання", – зауважив держсекретар.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, чи чекала б президента Росії та сама доля, якби він приїхав до США.

Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником Міжнародного кримінального суду. Тому я б не хотів це обговорювати,

– зазначив Блінкен,

За його словами, Путін навряд чи найближчим часом планує приїхати у США.

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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко