Росія "помстилась" суду в Гаазі за Путіна і оголосила прокурора в розшук
Джерело:"Медиазона"
Російське МВС у відповідь на те, що МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна, вирішило оголосити в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана.
Очевидно, що у такий спосіб МВС Росії просто стало на захист бункерного диктатора.
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Що цьому передувало
17 березня МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Белової. Суд вважає, що вони "імовірно несуть відповідальність" за незаконне переміщення і депортацію дітей з України та окупованих територій до Росії під час війни.
Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Тобто за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.
Реакція Кремля не забарилася
Через 3 дні після цього російський Слідчий комітет завів кримінальну справу за статтями про:
- притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності,
- готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин.
Фігурантами цієї справи стали:
- прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ахмад Хана,
- судді Томоко Акане,
- Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.
Зауважимо, що політолог Ігор Рейтерович зауважив, існує ймовірність, що російський диктатор може бути притягнутий до відповідальності. Це може відбутися за 2 сценаріями:
- у Росії змінюється режим і нове керівництво готове видати Путіна,
- революція в країні-агресорці.