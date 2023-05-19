Росія "помстилась" суду в Гаазі за Путіна і оголосила прокурора в розшук

Російське МВС у відповідь на те, що МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна, вирішило оголосити в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана.

Очевидно, що у такий спосіб МВС Росії просто стало на захист бункерного диктатора.

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Що цьому передувало

17 березня МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Белової. Суд вважає, що вони "імовірно несуть відповідальність" за незаконне переміщення і депортацію дітей з України та окупованих територій до Росії під час війни.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Тобто за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.

Реакція Кремля не забарилася

Через 3 дні після цього російський Слідчий комітет завів кримінальну справу за статтями про:

притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності,

до кримінальної відповідальності, готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин.

Фігурантами цієї справи стали:

прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Ахмад Хана,

судді Томоко Акане,

Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.

Зауважимо, що політолог Ігор Рейтерович зауважив, існує ймовірність, що російський диктатор може бути притягнутий до відповідальності. Це може відбутися за 2 сценаріями: