Путін збирається в ПАР: у міжнародному суді зробили заяву щодо арешту
Джерело:CNN
Російський диктатор Владімір Путін планує приїхати в ПАР на саміт БРІКС. Проте ПАР є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт.
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Південна Африка має дотримуватися міжнародного права і вчинити "правильно", якщо президент Путін приїде в країну.
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Чому Путін може приїхати в ПАР
У Йоганнесбурзі 22 – 24 серпня відбудеться саміт блоку БРІКС у складі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що саміт буде очним, тож Путін повинен приїхати на нього особисто.
Водночас у Кремлі стверджують, що ще не визначилися з форматом. А Сиріл Рамафоса заявив, що питання участі Путіна у саміті ще обговорюється й остаточних рішень немає.
У МКС сподіваються, що Путіна арештують
Прокурор МКС наголосив, що ПАР повинна вчинити "правильно", якщо в країну приїде Путін. Адже Південна Африка є добровільною державою-учасницею МКС і на собі відчувала злочини проти людства.
Також він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд відповідно реагуватиме на те, що відбуватиметься на саміті БРІКС.
Південна Африка десятиліттями відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої повчання. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо,
– сказав Карім Хан.
Україна може вимагати арешту Путіна в ПАР
- На початку березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та так званої "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової. Все через депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії. Диктатора мають заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут МКС.
- ПАР є однією з країн, які ратифікували статут. І Україна може вимагати арешту Путіна і Львової-Бєлової на території цієї країни.
- Водночас не все так просто, адже Південна Африка має тісні відносини з Росією. У квітні президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що його керівна партія хоче вивести країну з Міжнародного кримінального суду, а питання щодо ймовірного арешту Путіна "перебуває на розгляді". Натомість генеральний секретар його партії Фікіле Мбалула взагалі заявляв, що Путін може будь-коли приїхати до ПАР.
- Згодом очільники цієї країни попросили Путіна особисто не приїздити. Також відомо, що ПАР надала дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей, які представляють країни БРІКС. В уряді запевнили, що це звичайна практика.