"Ослаб, важко стояти та говорити": стан здоров'я Саакашвілі оцінить психіатр

На початку жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його здоров'я погіршилося.

Для оцінки стану третього грурзинського президента зібрали консиліум лікарів. Один з медиків Грігол Гріголія повідомив, що у грудні 2021 року до групи вирішили включити психіатра.

Читайте також Україна врятувала мені життя в останній момент, – Саакашвілі

Поширилася інформація, що Саакашвілі ослаб, йому важко стояти та говорити. Також у нас є інформація, що він отримує великі дози психотропних речовин, тому стало необхідним відвідування консиліумом експрезидента в лікарні. І ми подивимося, яке медикаментозне лікування він отримує,

– сказав він.

Своєю чергою лікарка політика зазначила, що психотропні препарати йому призначили через проблеми зі сном.

Ув'язнення Саакашвілі: що відомо

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Експрезидент Грузії 20 листопада припинив голодування через погіршення самопочуття. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.

Це може вас зацікавити – Боротьба Саакашвілі у Грузії: дивіться відео

Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.