Основне завдання – залякування та геноцид: Росія направила в Україну майже 2,5 тисяч кадирівців

У повномаштабному вторгненні Росії в Україну беруть участь декілька тисяч бойовиків з чеченської республіки.

Загалом у Головному управлінні розвідки оприлюднили список приблизно 2,5 тисячі кадирівців. Вони почали заходити на територію України в перші дні великого наступу.

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Виявилося, що спецпідрозділ Росгвардії з Чечні, який підпорядковується Рамзану Кадирову, позиціювався країною-агресоркою як найжорстокіший загін. Утім, 80 днів війни в Україні показали, що кадирівці здатні лише на залякування та мародерство.

Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців,

– заявили у розвідці.

Так, ці бойовики перебувають здебільшого у другому ешелоні наступу. Відомо, що вони займалися обшуками помешкань, знущались із заручників та мирних мешканців. Також мародерили й руйнували домівки українців. Крали вони й у "своїх".

Злякались втрат

Однак після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, кадирівцям наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали. Вони показово розстрілювали тих, що відмовлялися воювати.

Останнім часом вони базувались на Луганському та Маріупольському напрямкам. Там вони теж продовжили грабувати та знімати ролики про свої "подвиги" для TikTok.

Втрати серед кадирівців

Фахівці неодноразово говорили, що російська пропаганда створила байку про "сильних та непереможних" кадирівців. Хоробрі українські воїни успішно розвінчали цей міф – поплічники Кадирова у боях не такі хоробрі, як у своїх тіктоках.

Тож попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисяч найманців:

приблизно 100 загинули;

ще 300 отримали поранення;

більш як 60 втекли з України, покинувши зброю та амуніцію.

Тож на терорі цивільного населення їхні перемоги завершилися. Раніше також повідомляли, що зіткнувшися із ЗСУ спецпідрозділ зазнав значних втрат. Також наші війська ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова під Бучею. Тож не дивно, що вони почали втікати з України.

Воєнна розвідка України оприлюднили список бойовиків з чеченської республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь в російській агресії – його можна завантажити у форматі MS Word.

За злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців притягнуть до відповідальності, нагадали у відомстві.

Кадирівці на війні в Україні: головне

Ще за місяць до війни Росія почала перекидати техніку з Чечні ближче до кордонів України.

25 лютого у Бресті на південному заході Білорусі, помітили велику колону російської військової техніки. Повідомлялося, що нею курсували кадирівці.

Данілов розповів, що російський ворог отримав наказ "ліквідувати Зеленського". Операцію мали виконати кадирівці. Утім їхню групу накрили під Гостомелем.

4 березня чеченські бійці увірвалися на ЗАЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.

Кадирівці також були одним із підрозділів, які чинили звірства на Київщині. Бійці також обстрілювати мирне населення та заміновували інфраструктуру.

Після втрат цього кадирівці почали повертатися у Чечню та відмовлялися їхати на службу в Україну.

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