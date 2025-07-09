Основний напрямок удару – Луцьк: Росія атакувала 741 безпілотником і ракетами

Росія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками в ніч на 9 липня. Загалом терористи запустили 741 засіб повітряного нападу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" і ракет збили 9 липня

З 20:00 8 липня Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу. Зокрема:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони запускали з кількох напрямків, – Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово.

7 крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області.

6 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Основний напрямок удару – Волинь, зокрема, Луцьк.

Черговий повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені,

– заявили Повітряні сили.

296 російських безпілотників типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також оборонці неба збили 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 4 локаціях. Ще на 14 – падіння збитих.

Скільки дронів і ракет збили 9 липня / Інфографіка Повітряних сил

Додамо, начальник управління комунікацій у Командування Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону наголосив, що цієї ночі ворог застосував рекордну кількість засобів повітряного нападу.

Юрій Ігнат розповів, що по російських цілях працювала вся наявна авіація, зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі й мобільні вогневі групи.