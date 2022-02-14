Основний штат працівників посольства США в Україні вже переїхав до Львова

Основний штат співробітників американського посольства переїхав з Києва до Львова. Раніше ЗМІ повідомляли, що дипломати мають намір покинути столицю.

Таку інформацію 14 лютого повідомив чиновник американського Держдепу. Все це відбувається на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

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Співрозмовник видання пояснив, що у Львові працівники посольства продовжуватимуть важливу роботу щодо підтримки України. Вони й надалі шукатимуть дипломатичне вирішення кризи, яку створила Росія.

Що цьому передувало

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білий дім готується негайно евакуювати весь персонал свого посольства з Києва. Мовляв, зробити це планують упродовж найближчих 24 – 48 годин. Раніше у США повідомили, що переводять частину працівників посольства з Києва до Львова. Роботу консульства у столиці України призупинили.

Байден звернувся до громадян США

Раніше Джо Байден закликав американців терміново виїжджати з України. "Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу (російською). Усе може швидко вийти за рамки здорового глузду", – пояснив він. ЗМІ дізналися, що в Україні перебуває близько 2 тисяч громадян США. Втім, виїжджати з країни планують не всі.

Зеленський поговорив з Байденом.

У неділю, 13 лютого, український та американський президенти провели термінові перемовини. Політики спілкувалися упродовж години.

Байден запевнив, що США разом зі своїми союзниками швидко та рішуче реагуватимуть на будь-яку подальшу російську агресію проти України.

Після розмови Зеленський заявив, що Київ, Харків та інші міста – під надійним захистом. "Зупинимо будь-яку ескалацію у бік України", – підкреслив він.

Глава держави підтвердив, що запросив Байдена найближчими днями відвідати Україну. На його думку, цей візит був би потужним сигналом.

Про що спілкувалися Зеленський та Байден: дивіться відео