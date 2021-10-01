Особисто запрошував Разумкова, – Тищенко про з'їзд "слуг" у Трускавці

"Слуги народу" проведуть виїзне засідання у Трускавці без Дмитра Разумкова. Сам поки ще чинний спікер Верховної Ради заявив, що його туди навіть не запрошували.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко поспішив спростувати цю інформацію. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

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Тищенко зауважив, що особисто запрошував Дмитра Разумкова, але той чомусь не прийняв запрошення.

Я особисто запрошував його на всю країну, особисто казав, що ми чекаємо,

– сказав нардеп.

Водночас Микола Тищенко не зміг відповісти на питання, чи голосуватимуть 1 жовтня нардепи за відставку Дмитра Разумкова.

"Я ще порядок денний не бачив. Тому не можу вам відповісти на це питання", – додав парламентар.

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Що "слуги народу" робитимуть у Трускавці

1 жовтня стартувало виїзне засідання президентської партії у Трускавці. На ньому "слуги" планують підбити підсумки своєї роботи та визначити подальші дії.

"Слуги", які прибули на з'їзд фракції, мешкатимуть у 3 місцевих готелях. Мовиться про Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".

За словами Євгенії Кравчук, політики під час зустрічі проаналізують все те, що вдалося зробити за 2 роки при владі. Політикиня зауважила, що "нам потрібно звірити годинники, синхронізуватися".

Щоб взяти участь у заходах, політики мають показати негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про повну вакцинацію.

Як заявив раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Дмитра Разумкова не запросили, бо він не є членом фракції.

Додамо, що Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Того ж дня листи були в Апараті Верховної Ради.