У "Слузі народу" пояснили, що означатиме особливий статус поляків в Україні
Сьогодні, 19 липня, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за особливі гарантії для громадян Польщі в Україні. Вони набудуть чинності після того, як за особливий статус поляків проголосують у другому читанні.
Про це 24 каналу розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що фактично цей закон є дзеркальним до того, який Польща ухвалила 12 березня 2022 року щодо українців. Депутатка назвала такий крок символічним і дуже правильним.
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Польща підтримує Україну на всіх рівнях
Кравчук поділилася, що кілька разів була у Польщі на рівні воєводств та спілкувалася з місцевою владою. За її словами, коли ми говоримо про підтримку України Польщею, мовиться не лише про урядові програми, а про підтримку на всіх рівнях.
"Від людей, які просто приходили, допомагали, залишали на кордоні дитячі візочки та дитяче харчування і йшли волонтерами, до місцевої влади, яка також витрачає кошти місцевого бюджету, та центральної влади", – зауважила вона.
Що передбачатиме особливий статус поляків
За особливі права та можливості для поляків проголосували понад 320 депутатів, а це перевищує конституційну більшість. Відтак Євгенія Кравчук не сумнівається, що й у другому читанні українські депутати проголосують за нього.
Після цього поляки в Україні зможуть претендувати на:
- право перебування на території України 18 місяців;
- освіту у вищих навчальних закладах;
- доступ до медицини;
- соціальні виплати та інше.
Це дуже важливий символічний жест, адже поляки фактично відкрили для нас свої серця, кордони, гаманці. Мені здається, що ми маємо бути вдячні хоча б на рівні законодавства,
– вважає нардепка.
Вона підкреслила, що більшість цих пільг, ймовірно, не будуть потрібні, але дружні до України поляки повинні знати, що у них є надійні партнери, які готові не лише приймати допомогу, але й допомагати у відповідь.
Кравчук розповіла про особливі гарантії для поляків в Україні: дивіться відео
Як Польща допомагає Україні: останні новини
- Багато українців, які були вимушені тікати від війни до Польщі, працюють віддалено. Відтак, вони повинні були б щомісяця або щокварталу сплачувати податки, але у Міністерстві фінансів Польщі повідомили, що українці можуть не платити податки на користь Польщі, а натомість продовжувати підтримувати економіку своєї країни.
- Крім того, у Польщі заявили про готовність навчати українських військових. Зокрема мова йде про підготовку саперів, аби вони могли якісно розмінувати окуповані території Україні.
- 12 липня до Києва приїжджав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Як повідомив український президент Володимир Зеленський, він завітав до нас не з пустими руками – разом із ним до України приїхали самохідні артилерійські установки AHS Krab.