Основним буде F-16, – льотчик-інструктор сказав, навіщо Україні ще й літаки F-18 та Gripen

Україні потрібна авіація для того, щоб відігнати росіян й контролювати всю лінію фронту. Тривалий час військово-політичне керівництво країни переконувало партнерів у передачі Повітряним силам ЗСУ винищувачів F-16.

Ситуація здвинулася з мертвої точки й тепер союзники обговорюють можливу передачу й інших видів літаків, зокрема F-18 та Gripen. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, настільки важливе для України отримання цих машин.

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Які переваги Gripen

Військовий експерт припустив, що у 2024 році Україна може отримати Gripen. Українські пілоти вже літали на таких літаках.

Цей літак може стати для Повітряних сил ЗСУ одним з додаткових типів, адже основним буде винищувач F-16. Українська авіація може мати в арсеналі 2 – 3 типи літаків й Gripen стане хорошим доповненням,

– зазначив Світан.

Gripen мають просте комплектування. Хороший літак з 9 точками підвіски. Він здатний виконувати бойові завдання практично на всіх умовах польоту та видах льотної підготовки. А також використовує практично все озброєння НАТО.

Чим особливий F-18

Україні, ймовірно, можуть передати приблизно 40 літаків F-18 "Hornet". За словами військового експерта, якщо розглядати літаки, то оптимальний варіант це укомплектування бригади.

Трьохескадрильна бригада – 40 літаків. 12 літаків – 1 ескадрилья, 36 – 3 ескадрильї й ланка управління – 4 літаки. Якщо в України буде 40 літаків Gripen та F-18, то одну з бригад ми зможемо перенаправити на навчання та супровід. Тому що літаки це не на один-два дні. Авіація такого рівня на десятки років,

– мовив Світан.

F-18 – це палубний багатоцільовий винищувач. Його авіоніка підходить для роботи по надводних наземних цілях. З погляду застосування F-18 дуже хороший штурмовик якраз для того, щоб виконувати завдання щодо знищення росіян на землі.

Авіоніка – сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання на літальних апаратах, штучних супутниках та пілотованих засобах космонавтики.

"F-18 своєю авіонікою може прикрити небо. Gripen краще застосовувати для перехоплення повітряних цілей. Він доволі верткий, а схема "качка", тобто переднє управління, дає можливість виконувати повітряний бій, відстежуючи ракети й безпілотники у повітрі", – додав льотчик-інструктор.

Gripen можна застосовувати в режимі ППО, F-18 – бомбардувальника й штурмовика, а F-16 – це вже перехоплювач-винищувач.

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