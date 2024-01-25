Випущений за радянських часів: авіаексперт сказав, що може перевозити літак Іл-76

У Корочанському районі на Бєлгородщині 24 січня впав російський літак Іл-76. З'явилася інформація, що збитий борт був одним із небагатьох або, можливо, взагалі єдиним модернізованим військово-транспортним літаком для перевезення великих вантажів.

Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу про особливості модифікації Іл-76МД, який зазнав катастрофи. До слова, зранку 24 січня на Бєлгородщині працювало вороже "пе-ве-о", тож цілком імовірно, що росіяни самі збили повітряне судно.

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Особливості модифікації збитого Іл-76

У мережі обговорюють два реєстраційних номери літака, який міг впасти під Бєлгородом. Як зазначив експерт з авіації, обидва номери належать до стандартної модифікації Іл-76МД.

Іл-76МД (модифікований дальній) – модифікована версія Іл-76М. Посилена конструкція планера і шасі. Вантажопідйомність підвищена до 48 тонн.

"Борт випущений за радянських часів в Ташкенті. Жодних спеціальних переобладнань цих літаків не було. Чому я кажу “літаків”? Спочатку був один реєстраційний номер збитого літака, потім інший", – зауважив Романенко.

Український OSINT-аналітик "Скринька Пандори" повідомив, що Іл-76 нібито мав бортовий номер RA-78830. Водночас опозиційне російське видання "Верстка" з'ясувало, що Іл-76 під номером RA-78830, за даними Flightradar, останній раз подавав сигнал поблизу Кіпру о 10:10 за московським часом, тоді як його падіння відбулося об 11:15. Малоймовірно, що борт встиг би подолати відстань від Кіпру до Бєлгородської області за годину.

Згідно з бортовим номером, експерт з авіації зробив висновок, що збите повітряне судно – звичайний Іл-76 без жодної спеціалізації. Як зазначив Романенко, будь-який Іл-76 в однопалубному варіанті може перевозити до 145 піхотинців, а у двопалубному близько 225 осіб, або будь-які вантажі, адже це так званий рамповий військово-транспортний літак. Він здатний транспортувати великовагові концентровані вантажі, наприклад бойові машини піхоти, самохідні гармати.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що відомо