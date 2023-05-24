Якщо Путін роздаватиме зброю, ніхто її не візьме, – політтехнолог про російське суспільство

Російські пропагандисти говорять про те, що усім громадянам Росії потрібно роздати зброю. Насправді росіяни не будуть брати зброю, навіть якщо її просто роздаватимуть усім охочим.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, росіяни чекають захисту від держави.

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У Росії не існує суспільства

Шейтельман зазначив, що росіяни не візьмуть до рук зброю. У країні-агресорці нема суспільства, їх 23 роки "виховувала" пропаганда, що головне – це держава. Тому навіть у питаннях захисту вони сподіваються тільки на владу. Натомість в Україні дуже велику роль грає саме суспільство.

У Росії є тільки держава, ніякої спільноти не існує. Тому в Росії усі кажуть: "Нехай цим займається держава". Це не генетично так склалось, а за 23 роки виростили таку спільноту. Створили спільноту споживачів, повністю залежних від держави,

– пояснив він.

Політтехнолог підкреслив, що в Україні люди беруть до рук зброю, захищають свою землю, виборюють своє майбутнє самостійно.

Шейтельман про особливості суспільства у Росії: дивіться відео

Пропагандистський поїзд не зупинити одразу

Михайло Шейтельман звернув увагу, що росіян постійно переконували, що у них найсильніша армія та загалом усе найкраще. Зараз все частіше громадянам Росії розповідають, що чогось все-таки не вистачає.

"Це повністю суперечить тому, що 23 роки говорили росіянам. А зараз потрібно сказати: "Нам чогось не вистачає". Вони намагаються перелаштували мозок росіян. Цей пропагандистський поїзд у мозку людей не можна зупинити одразу", – додав політтехнолог.

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