Новий рік у Росії буде невеселим: Путін не подумав і пішов у ва-банк

Диктатор Владімір Путін знову "увімкнув" свій ядерний шантаж. Тепер він лякає усю Європу своїм "Орешником". Але наслідки для нього будуть поганими.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, прокоментувавши останні заяви Путіна. Диктатор продовжує підіймати ставки і може догратися.

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Путін пішов ва-банк

Як наголосив Світан, Путін постійно розповідає, що Росія буцімто воює вже з НАТО. Але насправді Альянс не відчув якихось особливих проблем. Диктатор боїться відповіді від НАТО.

Важко сказати, що у НАТО є проблеми. Путін навіть жодної ракети не запускав по НАТО. Єдиною була Х-55, яка забрела до Польщі. Путін блефує та грюкає ногами. Він боїться НАТО. А в Альянсі розуміють, що з Путіним потрібно боротися,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Вже траплялися ситуації, коли російські "Шахеди" перетинали повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Ймовірно, удари балістичної ракети середнього радіуса дії та погрози Путіна не залишаться без реакції Заходу. Там можуть почати ще більше притискати диктатора, вводячи додаткові санкції та посилюючи військову допомогу для України.

Думаю, що Захід вдарить по економіці Росії. Будуть санкції, арешти майна по світу. Можливо, таки відключать усі російські банки від SWIFT. Нам передадуть більше боєприпасів та дальніх засобів ураження. Путін пішов ва-банк, але не розрахував своїх сил. Думаю, що в Росії буде "веселий" Новий рік,

– вважає Світан.

Нагадаємо, Росія вдарила по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою середньої дальності "Кедр". Тепер Путін починає лякати і Україну та міжнародних партнерів цією зброєю. Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що це за ракета.