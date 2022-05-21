"Останній день в Азовсталі": оприлюднили потужне відео, кадри якого передав Гарнізон Маріуполя

21 травня 2022 , 15:09
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Кінооб'єднання BABYLON’13 оприлюднило потужне відео про останній день захисників Маріуполя на "Азовсталі". Основа відео – це матеріали, які відзняв Орест Козацький з Гарнізону Маріуполя.

У відео тривалістю понад 4 хвилини показано масштаби руйнувань промислового підприємства, яке стало останнім оплотом українського гарнізону Маріуполя.

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Автор: Анастасія Лукашевська