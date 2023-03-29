Останній день УПЦ МП у Лаврі: релігієзнавець пояснив, як далі розвиватиметься ситуація
29 березня священники УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську Лавру, оскільки заповідник розірвав з ними договір оренди. Проте Павло Лебідь, намісник Успенського собору не збирається виселятися з території Лаври.
Релігієзнавець, церковний діяч, пресофіцер 112-ї бригади ТрО Андрій Ковальов нагадав 24 Каналу, що від сьогодні угода про оренду з УПЦ МП є недійсною і священники цієї церкви не можуть проводити богослужіння в храмах Києво-Печерської Лаври.
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Монаше життя повинне залишитись в Лаврі
За його словами, потрібно спростувати міф московського патріархату – 100% приміщень Києво-Печерської Лаври належать українському народу і розпорядником її є заповідник – державна установа.
Зрозуміло, що ніхто не буде виганяти звідки монахів, але у них є вибір: якщо вони хочуть там перебувати, то повинні або створити релігійну організацію, або приєднатися до іншої, наприклад, УПЦ. Адже на території заповідника існує монастир Києво-Печерської Лаври УПЦ,
– пояснив він.
Ковальов, повідомив, що серед священників Києво-Печерської Лаври є дуже потужне проукраїнське крило. Справа лічених днів, щоб вони заявили про рішення щодо своєї подальшої долі. Але монаше життя повинне залишитись у стінах цієї святині.
"Після того, як там з'явиться канонічний монастир, люди, які там незаконно перебувають, повинні будуть покинути ті приміщення. І тепер м'яч на полі правоохоронних органів. Вони повинні взяти під контроль всі приміщення і домогтися виконання законних вимог розпорядника цих приміщень", – наголосив він.
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Павлу Лебедю будуть шукати нову роль
Також релігієзнавець розповів про подальшу долю Павла Лебедя.
Підсанкційний Павло "Мерседес", як тільки вийде за межі Києво-Печерської Лаври, на його місці буде інший канонічний намісник, і ця людина вже буде ніхто. Московський патріархат в Україні буде шукати для нього нову роль,
– вважає він.
Пресофіцер нагадав, що днями журналісти опублікували фотографії, на яких Павло Лебідь сидить у сервісному центрі і подає документи на отримання закордонного паспорта.
Можливо, він хоче втекти за кордон. Очевидно, що ніхто його тут не тримає,
– зауважив він.
"А монахи, які залишаться у Києво-Печерській Лаврі, якщо вони прийдуть до канонічного монастиря, яким очевидно має стати монастир УПЦ, вони там залишаться і продовжать своє чернече життя", – наголосив Андрій Ковальов.
Що цьому передувало
- 1 січня у УПЦ МП закінчився договір оренди Трапезного та Успенського соборі, що розташовані на території Києво-Печерської лаври. Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що храми стали державними.
- 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив у листі УПЦ МП про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на його території.
- В листі повідомлялось, що договір перестає діяти з 29 березня 2023 року, і УПЦ МП має піти з Києво-Печерської лаври до цієї дати.