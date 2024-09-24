Україна поспішає, адже має для цього всі підстави: якою буде зустріч Зеленського з Байденом

У Володимира Зеленського має відбутись зустріч із Джо Байденом. Напевно, це одна з останніх можливостей переконати чинного президента США, перед тим як він покине свій пост, у необхідності надати дозвіл Україні на атаки по Росії та іншу потрібну для нашої держави підтримку.

Міжнародний оглядач Deutsche Welle Роман Гончаренко розповів 24 Каналу, що Байден на посаді президента після виборів у США залишатиметься ще кілька місяців. Зеленський, ймовірно, матиме ще можливості, щоб зустрітись із ним.

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Нові важелі впливу

Роман Гончаренко зауважив, що обидва політики недавно зустрічались на саміті НАТО у липні 2024 року.

Від останньої зустрічі у Вашингтоні змінилось лише те, що Україна вперше зайшла на територію Росії в Курській області й утримує там певні території. Це дає нам додаткові аргументи,

– сказав він.

У Зеленського зазначили, що ця подія показує, що створених Росією "червоних ліній" не існує. Саме тому партнерам варто збільшувати підтримку України.

Важливо Зеленському

Міжнародний оглядач наголосив, що у всіх західних ЗМІ пишуть, що візит Зеленського до США дуже важливий, адже там він має зустрітись не лише з Байденом, але й кандидатами у президенти – Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

Це спроба залучитися максимальною підтримкою для України якомога швидше, адже є сумніви, чи Трамп, якщо переможе на виборах, продовжить її на тому ж рівні. Тому Україна поспішає і має для цього всі підстави,

– підкреслив він.