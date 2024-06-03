Росіяни наступають на острів Нестрига: у Силах оборони пояснили, що задумав ворог

Окупанти повторно штурмують Нестригу, один з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро. Дмитро Плетенчук каже, що противник прагне створити плацдарм на правобережжі Херсонщини.

Нагадаємо, що у ході літньо – осінньої кампанії 2022 року українським захисникам вдалося звільнити правобережну Херсонщину від окупації. Тепер росіяни знову намагаються прорватися на цю частину регіону. Про це в етері "Київ 24" розповів начальник пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

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Чого домагається ворог

Наприкінці квітня Головнокомандувач Сирський повідомив, що ЗСУ вдалося встановити контроль над островом Нестрига, розташованим на південний захід від Херсона. Втім, з середини травня стало відомо, що окупанти поновили свої спроби захопити острів.

Так, за останню добу серед штурмів, які відбулися на Херсонщині, 5 було спрямовано проти плацдарму українських військ на лівому березі Дніпра у селищі Кринки, і ще одну атаку загарбники здійснили на острів Нестрига.

Дмитро Плетенчук пояснив, що окупанти прагнуть і собі створити плацдарм на правому березі Дніпра, а тому знову почали наступ на Нестригу. Втім, за словами військового, спробу захопити острів ворог провалив.

Зазначимо, що за минулу добу на Херсонському напрямку противник мав 108 безповоротних втрат в особовому складі. Крім того, він "позбувся" 10 гармат.

Чому Нестрига важлива для окупантів

Раніше Плетенчук вже розповідав, чому росіянам потрібна Нестрига. Вони хочуть собі здобути певну противагу "українським Кринкам". Їм зручно мати плацдарм на правобережжі Херсонщини, яке контролюється Силами оборони. Ворог періодично здійснює спроби висадитися на острові, використовуючи швидкісні човни. Нещодавно оборонці поширили відео розгрому групи окупантів, які намагалися доплисти до острова.

Слід зауважити, що Нестрига є одним з найвіддаленіших з групи островів Дніпра у тій місцевості. Тому на острові досить зручно ховати бойові установки та міномети. Це такі позиції, які можуть дозволити росіянам більш-менш безпечно для себе працювати по наших захисникам мінометом, при цьому робити це неочікувано.