Російська авіація активізувалася поблизу острова Зміїний, – ОК "Південь"
Влітку 2022 року Збройні Сили України відбили російського ворога з острова Зміїний. Станом на 2 лютого окупанти знову намагаються створити там напругу.
Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, зараз у районі острова зафіксували активність російської авіації.
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Російська авіація активізувалася поблизу Зміїного
Як розповіла Гуменюк, напередодні поблизу острова Зміїний активізувалася авіація російських загарбників. Це може свідчити про те, що окупанти намагалися у такий спосіб створити певну напругу.
Вони намагалися створити певну напругу, максимальний ефект підготовки до масованого ракетного удару,
– зазначила речниця ОК "Південь".
Вона додала, що ворог нечасто літає поблизу острова, оскільки боїться бути збитим ППО України.
Що відомо про звільнення Зміїного
- 30 червня 2022 року після потужних ударів російські окупанти втекли з острова.
- Втечу з острова підтвердили і в Росії, однак там не визнали свою поразку і перемогу ЗСУ назвали "жестом доброї волі".
- Втікаючи з острова, окупанти палили документи та мінували територію.
- Згодом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав військову операцію зі звільнення Зміїного однією з найуспішніших за час повномасштабної війни.
- 24 грудня додому повернулися кілька українських бійців. З російського полону визволили захисників Зміїного.
- Острів після деокупації вперше відвідали журналісти. Зараз на Зміїному – зруйновані будівлі, згоріла іржава техніка, розкиданні під ногами снаряди.