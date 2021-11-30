"Оточили зі всіх сторін базами": Москва висунула нові звинувачення у бік Вашингтона

У міністерстві закордонних справ Росії звинувачують США в оточенні їх військовими базами "зі всіх сторін". Крім того, у Кремлі обурюються, мовляв, їм закидають постійні військові навчання поблизу кордонів з Україною.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише одне з російських видань. Він незадоволений тим, що США звинувачують Росію в проведенні військових навчань.

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Лавров "не бачить" доказів

"Нас звинувачують у навчаннях, які проводяться збройними силами Росії на власній місцевості, ті країни, які стягують на наші кордони армію та військову техніку у величезних кількостях. Водночас те, що США обклали нас з усіх сторін своїми військовими базами – це, напевно, відомо будь-якому школяру", – розповів міністр.

Також глава російського МЗС додав, що від Заходу надходять нібито "безперервні голослівні заяви" щодо цього. Однак він начебто не бачить жодних доказів.

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Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість збройних формувань біля кордону з Україною. Він додав, що Вашингтон "з великою тривогою" спостерігає за діями Москви.

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