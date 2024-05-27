Потужний авіафлот: український ексрозвідник пояснив важливість отримання літаків F-16

Генерал запасу Повітряних сил США Девід Дептула заявив про те, що Україна могла отримати літаки F-16 ще два роки тому. Отримання Україною цих літаків могло б кардинально змінити хід війни.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що F-16 збивали б усі російські літаки. Тимчасом США потрібно прискорити постачання Україні військової допомоги, адже це може негативно вплинути на них самих.

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Важливість літаків F-16

За словами Маломужа, якби Україна отримала 120 літаків F-16, про таку кількість говорив Володимир Зеленський, вдалось би замінити більшість старих літаків. Такий авіафлот буде дуже ефективним, адже F-16 збивали б всі російські літаки.

У ворога не було б можливості елементарно завдавати ударів ні по полі бою, ні по прифронтових містах, ні по енергетичних об'єктах,

– зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Він наголосив, що ворога, у якого є більше техніки, озброєння та живої сили, можна перемогти лише завдяки потужним технологічним видам озброєння, а саме літаки, ракетні системи, радіолокаційні системи, які створюють щит від будь-яких видів озброєння.

Позиція США

Американці, на думку Маломужа, бояться погроз Росії щодо прямої участі США у війні, коли вони передають Україні озброєння. Керівництво США заявило, що вони "не хочуть, аби війна переросла у глобальну". Однак варто зазначити, що США поступово дає дозвіл на нові види озброєння, хоч і невелику кількість.

Отримали ми, умовно, літаків 12, але чому не 120? Це те, що дало б можливість змінити історію війни на перемогу на полі бою. Адже паралельно є ATACMS, танки БТР, БМП, які знецінили наступальні операції ворога і дозволили нам проводити потужні стратегічні контрудари,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Також Маломуж розповів, що відсутність конфронтації США негативно впливає на них самих. Відповідальність за війну є на союзниках України. Якщо не буде ефективних дій від США, ворог буде розуміти, що можна продовжувати агресивну війну щодо України та, в майбутньому, інших країн НАТО.

Зуміють вони зорієнтуватися, захистять і себе, ні – буде затяжна війна,

– зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Саме тому Україні потрібне озброєння та дозвіл бити по території Росії, адже країна, яка захищається від агресора, за статутом ООН, може бити по всіх мілітарних об'єктах на території країни-агресорки.

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