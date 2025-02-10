Його насамперед цікавлять інтереси США, – Юсов про очікування від президентства Трампа

У ЗМІ з'являлося багато різних песимістичних прогнозів для України після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Зокрема, що новий очільник Білого дому нібито припинить надавати допомогу.

Що треба чекати світу та Україні від президента Трампа, враховуючи його різкість, про це представник Головного управління розвідки Міноборони України розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Дайджест Блауша", повідомляє 24 Канал.

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Яким буде президентство Трампа

Представник ГУР МО переконаний, що допомога Україні в інтересах Сполучених Штатів Америки й з погляду цінностей, і прагматичних речей, зокрема геополітичних, безпекових та економічних.

Дональд Трамп прагматична людина, яка показує, що його насамперед цікавлять інтереси США,

– зазначив Юсов.

За його словами, Україна зробить все для того, щоб американсько-українська співпраця та партнерство було взаємовигідне.

До слова, питання продовження Україні військової допомоги нова адміністрація президента США розгляне цього тижня. Радник президента США Майк Волц заявив, що у Білому домі хочуть компенсувати ці витрати завдяки партнерству з Україною щодо наших рідкісноземельних елементів, природних ресурсів, нафти та газу, а також купівля наших.

Крім того, він зазначив, що США не даватимуть гарантій безпеки Україні, а відповідальність за війну в Україні має взяти на себе Європа.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Трампу потрібно не лише закінчити війну, а й забезпечити, щоб у Владіміра Путіна не було шансів повернутися знову з агресією проти України.