Отруєння "Новачком" у Великій Британії: з'явилися нові докази проти Путіна
Джерело:The Guardian
Велика Британія вважає, що президент Росії Владімір Путін особисто санкціонував атаку на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію. Щодо них використали нервово-паралітичну речовину "Новачок".
Про це пишуть журналісти видання The Guardian. Окрім того, про це заявили під час громадських слухань щодо смерті британки Дон Стерджесс, яка випадково стала жертвою атаки.
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Велика Британія звинувачує Путіна
Високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ Великої Британії заявив, що британський уряд дійшов висновку, що рішення отруїти Скрипаля, який вже давно жив у Великій Британії, не могло бути прийняте без дозволу найвищого керівництва Росії.
Водночас колишній російський шпигун Скрипаль також підтвердив, що за всіма чутливими рішеннями в Кремлі стоїть саме Путін.
Я вважаю, що Путін приймає всі важливі рішення сам. Тому я думаю, що він принаймні дав дозвіл на напад,
– розповів він у заяві.
Як розвивалася справа: основні деталі
- 4 березня 2018 року колишнього працівника ГРУ ФСБ Росії Сергія Скрипаля та його дочку Юлію знайшли непритомними в парку міста Солсбері у Великій Британії. Першим, хто прийшов їм на допомогу, був поліцейський Нік Бейлі.
- Слідчі встановили, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії, яку нанесли на двері їхнього будинку.
- 5 вересня 2018 року британська поліція оприлюднила нові резонансні деталі у справі про розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зокрема, британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.
- Вже 12 вересня Путін особисто заявив, що у Росії знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів, а 13 вересня пропагандисти RT опублікували інтерв’ю з людьми, які називають себе Бошировим і Петровим.
- Згодом, Bellingcat і The Insider з’ясували, що підозрювані в отруєнні у британському Солсбері ексагента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії – Олександр Петров і Руслан Боширов – справді є працівниками російських спецслужб. 26 вересня видання опублікували чергову частину розслідування, у якій заявили про розкриття справжньої особистості Боширова.