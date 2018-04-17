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Отруєння Скрипалів: у Солсбері проводять масштабну хімочистку

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У Солсбері проводять хімочистку після отруєння Скрипалів
У Солсбері проводять хімочистку після отруєння Скрипалів / Getty images

Через понад півтора місяця після отруєння у британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії місто досі оговтується від резонансної події.

У вівторок, 17 квітня, група фахівців почала хімічну очистку місць в Солсбері, які фігурують у справі про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, інформує DW.

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Процес хімочистки проводять на 9 об'єктах, пов'язаних з отруєнням Скрипалів. Зокрема, спецроботи проводять у ресторані Zizzi та пабі The Mill, куди Скрипалі заходили незадовго до того, як їх знайшли непритомними у сквері неподалік.

Загалом до хімочисток у Солсбері залучать 190 спеціалістів, а сам процес контролюють представники у міністерстві навколишнього середовища Великобританії.

За прогнозами експертів, роботи із хімічної очистки можуть зайняти кілька місяців. Відомо, що нервово-паралітична речовина, якою отруїли Сергія Скрипаля та його дочку, була у формі рідини.

4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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