"Росія – це фашистська держава": названі чіткі ознаки

Росія дивує увесь світ своє жорстокістю та цинізмом. Західні аналітики, зокрема видання The Economist, повідомляють, що Росія все більше набуває рис диктатури.

Про це 24 Каналу розповів експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара. Він зауважив, що всі ознаки диктатури в Росії вже є, і видання могло б використати більш жорсткий термін.

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"З усієї поваги до видання The Economist, я вважаю, що вони помиляються, Росія вже є фашистською державою", – заявив Хара.

Він згадав слова Беніто Муссоліні про те, що фашизм – це, коли нічого не є поза державою, все є державою.

Відповідно в Росії немає гілок влади, немає свободи слова, немає опозиції, натомість є фюрер, ідеолог "руского міра", наголосив дипломат.

Риси фашизму в Росії

Згідно з визначенням Умберто Еко поняття фашизму, всі його риси присутні у Росії, переконаний Хара.

Фашизм побудований на тому, що є манія величі, сентименти та образи. Щось сталося не так, наприклад, забрали Крим,

– додав експерт.

Також росіяни вважають, щодо них не справедливо вчинили американці, бо "розвалили імперію зла". Росіяни нарікають і на те, що їх нібито обдурило НАТО, яке не повинне було розширюватися.

"Це є брехнею, але вони в це вірять. З одного боку в них є велич, потужність і "аналагав нєт" зброя, всі їх бояться та поважають, а з іншого боку, всі намагаються розділити Росію, вкрасти щось тощо", – іронічно зауважив експерт.

Він переконаний, що тоталітарною та фашистською Росія вже є. А після 2014 року диктатура в Росії зміцнюється із швидкістю світла.

Хара про риси фашизму в Росії: дивитись відео

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