Одночасно запустили кілька ІПСО: Коваленко пояснив, чому версія росіян про Іл-76 є фейком

24 січня стало відомо, що над Бєлгородською областю впав російський літак Іл-76. Окупанти почали стверджувати, буцімто на його борту перебували 65 українських військовополонених.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко проаналізував усі деталі. В розмові з 24 Каналом він відзначив, що ворог після інциденту запустив одразу декілька ІПСО.

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ІПСО росіян

Перша ІПСО, за словами Коваленка, була пов'язана з тим, що це російські засоби ППО збили літак. Такі наративи окупанти вже озвучували, наприклад, в історії з А-50.

Ця теза проіснувала буквально декілька хвилин, а потім з'явилася наступна – про українських військовополонених.

Щодо ІПСО з Іл, воно було створене для деморалізації українського суспільства, внутрішню хаотизацію і дискредитацію України в очах міжнародного суспільства, яке нам допомагає,

– наголосив військовий експерт.

Коваленко проаналізував відео з місця події, яке зафіксовано в російських ЗМІ. За його спостереженням, є чимало рештків літака, зокрема, елементів фюзеляжу. Утім, немає тіл загиблих, окрім двох.

"Це 65 військовополонених, 3 конвоїри і 6 членів екіпажу – тобто 74 людини. Ми пам'ятаємо катастрофу МН-17, коли росіяни збили його із ЗРК "Бук", тоді все поле було не тільки в елементах фюзеляжу, але й тіл загиблих. Під час падіння Іл-76 ми бачили, що окрема частина відокремилася і падала окремо на землю. Це могла бути кабіна пілотів і в цій кабіні їх було двоє. Саме два тіла й було зафіксовано в полі на місці падіння", – зазначив він і наголосив на кількості пасажирів.

Три конвоїри – занадто мало для 65 військовополонених. Росіяни таким чином порушують власні закони.

"Це порушення наказів щодо конвоювання в умовах звичайного і підсиленого стану. В умовах звичайного – два конвоїри супроводжують від 1 до 2 осіб, три – від 3 до 7, сім – від 7 до 10. Тобто, щоб супроводжувати 65 військовополонених, мало бути як мінімум 20 – 25 конвоїрів. Обов'язково начальником мав бути офіцер середньої ланки керівництва і про його загибель було б відомо. Тому таких моментів, які вказують, що це фейк Росії, дуже багато", – додав Коваленко.

Падіння Іл-76: офіційні заяви