Це складне і драматичне питання, – ГУР про те, де люди зі "списку 65", які начебто були на Іл-76

24 січня мав відбутися обмін військовополоненими, однак він зірвався через падіння Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту цього літака перебували 65 українських захисників, яких везли на обмін.

31 січня обмін таки провели. До України повернули 207 захисників. Однак серед них не було тих 65 воїнів, яких, за словами окупантів, перевозили на Іл-76.

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Що відомо про долю 65 українців

В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що обмін 31 січня – це майже завершення того обміну, який мав відбутися 24 січня. Повернули всіх, кого мали, окрім тих 65 українців, яких Росія оголосила загиблими.

Наразі це та інформація, яка у нас є. Ми можемо підтвердити, що згадані у російському списку 65 полонених – це прізвища оборонців, які мають статус військовополонених, яких Україна подавала і подає на обмін,

– заявив розвідник.

Також Юсов зауважив, що Україна зверталася із запитами щодо передачі тіл. Наразі російська сторона не погоджується на це.

Тому, за словами представника ГУР, залишається актуальною вимога нашої держави з приводу проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака, але й щодо того, що саме було на борту Іл-76, чи були там люди, чи були там боєкомплекти, хто там перебував, окрім екіпажу.

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