Це складне і драматичне питання, – ГУР про те, де люди зі "списку 65", які начебто були на Іл-76
24 січня мав відбутися обмін військовополоненими, однак він зірвався через падіння Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту цього літака перебували 65 українських захисників, яких везли на обмін.
31 січня обмін таки провели. До України повернули 207 захисників. Однак серед них не було тих 65 воїнів, яких, за словами окупантів, перевозили на Іл-76.
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Що відомо про долю 65 українців
В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що обмін 31 січня – це майже завершення того обміну, який мав відбутися 24 січня. Повернули всіх, кого мали, окрім тих 65 українців, яких Росія оголосила загиблими.
Наразі це та інформація, яка у нас є. Ми можемо підтвердити, що згадані у російському списку 65 полонених – це прізвища оборонців, які мають статус військовополонених, яких Україна подавала і подає на обмін,
– заявив розвідник.
Також Юсов зауважив, що Україна зверталася із запитами щодо передачі тіл. Наразі російська сторона не погоджується на це.
Тому, за словами представника ГУР, залишається актуальною вимога нашої держави з приводу проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака, але й щодо того, що саме було на борту Іл-76, чи були там люди, чи були там боєкомплекти, хто там перебував, окрім екіпажу.
Авіакатастрофа Іл-76 під Бєлгородом: останні новини
- Опісля того, як стало відомо про падіння Іл-76 у Бєлгородській області, росіяни заявили, що він перевозив українських полонених, та опублікували їх список. Пізніше у Координаційному штабі визнали, що саме цих людей зі списку мали обміняти.
- У ГУР заявили, що не можуть підтвердити російську версію про перебування полонених на борту Іл-76. Водночас там не виключають ймовірності того, що літак перевозив зброю, зокрема ракети С-300, а полонених могли використати як "живий щит".
- Крім того, окупанти не надали жодних доказів загибелі українців. Водночас вони не впустили можливості звинуватити у падінні Іл-76 Україну. Також пропагандисти спробували дискредитувати західну допомогу нашій державі. Зокрема, Путін заявив, що, мовляв, Іл-76 був збитий Patriot.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що поведінка ворога нагадує те, що відбувалося після теракту в Оленівці. Вони одноголосно кричали, що, мовляв, по колонії вдарила українська ракета, передана союзниками, хоча насправді це було не так. Крім того, Уповноваженого Верховної Ради із прав людини здивувала швидка реакція росіян на падіння літака. Ба більше, з тих фото і відео, які вони опублікували, не можна підтвердити загибель понад 60 людей.
- У ГУР наголосили, що Україна вимагатиме повернення своїх полонених – на щиті чи зі щитом. Втім, наразі окупанти не виявляють готовності повертати тіла українців.
- Також в українській розвідці поділилися деталями щодо Іл-76. Виявляється, на борту цього літака мали перебувати російські високопосадовці, однак в останню мить ФСБ заборонила їм сідати на Іл-76.
- Президент країни, коментуючи інцидент з Іл-76, зауважив, що Україна наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування.