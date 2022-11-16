У Польщі впала, ймовірна, українська ракета: оглядач певен, що в цьому й була мета Росії

На територію Польщі 15 листопада впала ракета, яку могли використовувати сили оборони України для протидії російській масованій атаці. Не виключено, що саме на це був розрахунок країни-агресорки.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що подібні інциденти з боку Росії можуть повторитися ще не раз.

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Чи могла це бути спланована атака Росії

Мусієнко вважає, що генсек НАТО Єнс Столтенберг та Західні лідери помиляються, демонструючи нерішучість та дещо занадто обережну позицію щодо Москви, коли кажуть, що це була неспланована російська атака.

Це була абсолютно спланована російська атака. Якраз ця атака й полягала в тому, щоб виник інцидент подібного роду, коли на кордоні практично відбуваються обстріли,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, росіяни свідомо вводили координати, які були максимально близькі до польського кордону, або ж координати, які вже навіть були за територією України. А наші засоби протиповітряної оборони, виконуючи визначені Конституцією України завдання та покладені на них законодавством обов'язки, захищали повітряний простір своєї країни. І сталося так, що ракета впала на території Польщі.

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У чому полягала мета Росії

Мусієнко зауважив, що, в принципі, це є першою пробою пера Росії, тобто окупанти вперше протестували реакцію НАТО. Далі буде, ймовірно, ще подібна атака, й навіть не одна. Вони вже полягатимуть у загостренні ситуації й створенні ще більших інцидентів.

Тобто мета Росії була в будь-якому випадку, щоб у той чи інший спосіб чи українська ракета зенітно-ракетних комплексів, які захищають наше небо, чи безпосередньо уламки російської ракети, чи безпосередньо російська ракета впала або прямо на кордоні з Польщею, або на польській території,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він певен, що в цьому й полягала мета Росії. А вже потім окупанти видали це так, що інцидент стався начебто внаслідок того, що Україна збила ракету, а вони спеціально не цілилися.

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