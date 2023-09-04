Треба бути гнучкішими: які будуть наслідки від падіння російського дрона в Румунії

Під час нічної атаки російські дрони-камікадзе впали й вибухнули на території сусідньої Румунії. Водночас у Міноборони Румунії кажуть, що нібито жодної загрози їхній території не було й ці заяви буцімто неправдиві.

Льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це прикордонний інцидент, який не входить у військові рамки. До того ж він зауважив, що така реакція румунського керівництва в цілому правильна.

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Не треба доводити

Дуже складно визначити, чи навмисно російський дрон опинився на території Румунії. А якщо це не навмисно, то взагалі немає сенсу підіймати якусь хвилю, окрім політичної та дипломатичної. Такі питання іноді вирішують у закритому режимі.

Такого роду інцидент залишиться серед так званих прикордонних конфліктів. Немає сенсу цю тему підіймати. На думку Світана, нашим дипломатам не потрібно доводити румунам те, що декілька дронів упали на їхній території.

"Якби вони хотіли їх помітити, вони б їх помітили. Це їхня територія і їм приймати рішення як реагувати у такому випадку", – сказав військовий експерт.

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Дайте нам ЗРК

У МЗС й Офісі Президента апелюють до цього випадку й кажуть, що це має змусити наших партнерів постачати більше систем протиповітряної та протиракетної оборони Україні для того, аби спільними діями зупинити Росію.

Це правильна заява. Так і треба подавати, а то врешті-решт доведемо румунам, що по них б'ють, то вони потім ЗРК у себе залишать. Треба бути трохи гнучкіше з цим. Навпаки по нас б'ють, тому дайте нам ЗРК,

– наголосив Світан.

Він додав, що Україні треба отримати дозвіл від румунів працювати нашим ППО і на їхній території. Це питання свого часу було проговорене з поляками. Нашій державі треба прикриватися, збільшувати системи ППО, тому нехай румуни передадуть свої ЗРК і ми будемо зі своєї території знищувати над їхньою територією "Шехеди",

"А то виходить, що ми у румунів хочемо попросити ЗРК і тут же доводимо, що по Румунії теж летять "Шахеди", – підсумував військовий експерт.

Падіння російських дронів у Румунії: коротко