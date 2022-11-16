Ракетний удар по Польщі: світ опинився на небезпечній розвилці

Це момент істини для НАТО. Якщо підтвердиться, що російські ракети вдарили по території Польщі, то має бути негайно задіяна 5 стаття Договору про НАТО. Зі всіма наслідками.

Рішення, що змінить історію

Але навіть якщо це не буде підтверджено, Захід не може обмежитися висловленням "рішучого засудження".

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Від реакції НАТО на інцидент у Польщі залежатиме подальший розвиток подій у світі / Колаж 24 каналу

Що відомо про безпрецедентну атаку на країну НАТО

15 листопада під час масованого ракетного удару по Україні з боку Росії дві ракети впали на фермерське господарство у польському селі поблизу кордону з Україною.

В результаті загинули двоє громадян Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда екстрено скликав консультації із союзниками НАТО, де зокрема обговорили і 5 статтю статуту Альянсу.

Водночас польський лідер зауважив, що поки не має доказів щодо того, хто саме запустив ракети, однак він припускає, що вони були російськими.

Згодом стало відомо, що літак НАТО відстежив одн з ракет, яка впала у Польщі.

Резонансну заяву щодо трагедії зробив і президент США Джо Байден. За його словами, ракети, які завдали руйнувань у польському селі, навряд були випущені з Росії. Однак розслідування і досі триває.

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