Цей галас відсунув головну проблему, – Піонтковський про падіння ракети в Польщі

Галас довкола падіння ракети в Польщі відсунув головну проблему на задній план. Позиція НАТО не зміниться, у війну альянс вступати не буде, але повинен посилити допомогу Україні ще більше.

Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист з США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що уряд Польщі вказав, коли чекати результатів розслідування.

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Галас відсунув головну проблему

Піонтковський розповів, що галас довкола падіння ракет у Польщі відсунув головну проблему. Усі Західні держави висловили позицію, що чия б ракета не впала в Польщі, винна Росія, а не Україна. Це Москва обстрілює українців, які мають право захищатись усіма доступними методами.

Було б добре припинити ці дискусії і зосередитись на головному питанні покарання Росії за те, що вона продовжує геноцид українського народу. Які міри військового характеру наші союзники повинні застосувати, щоб її зупинити,

– зазначив російський публіцист з США.

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Нічого нового від НАТО ми не побачили

Він продовжив, що нічого нового від НАТО ми не побачили. Треба приймати наших Західних партнерів такими, як вони є, адже воювати з Росією вони не хочуть. Однак треба змусити їх посилити військову допомогу, бо завдяки їй вдалось вибороти стратегічну ініціативу.

"В адміністрації Байдена є 2 підходи з чіткими формулюваннями. Один підхід Остіна і Блінкена – ціль США у війні – перемога України. Другий підхід Саллівана – це не допустити поразку України, яку США й Україна вже досягли", – зауважив Піонтковський.

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