Чому злякалася Росія, коли ракета впала в Польщі: пояснення російського журналіста
Росія злякалась, коли ракета впала в Польщі. Вона одразу почала говорити, що це не її ракети, а в усьому винна Україна.
Про це 24 каналу розповів російський журналіст, блогер Майкл Накі. Раніше повідомлялось про те, чи допустять Україну розслідувати падіння ракети в Польщі.
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Незалежно від того, чия це ракета, винна Росія
Накі зазначив, що незалежно від того, чия ракета впала в Польщі, винна Росія, що і підтвердили всі країни, бо саме Росія проводить обстріли. Росія, звісно, злякалась, і це було видно, адже одна справа по телевізору говорити про війну з НАТО, й інша насправді з НАТО воювати.
Навіть один з вагнерівських телеграм-каналів писав про те, що росіянам будуть розповідати після здачі Херсона про те, що Росія воює з НАТО, але я щось не пам'ятаю, щоб у НАТО було 10 літаків, 20 бронетранспортерів, 15 танків. Тому, звісно, ніякої війни з НАТО вони уявити не можуть. Російська армія показала свою небоєздатність,
– зауважив російський журналіст.
Накі пояснив, чому злякалась Росія, коли ракета впала в Польщі: дивіться відео
Наслідки падіння ракет у Польщі
Він продовжив, що, звісно, будуть наслідки падіння ракет у Польщі:
- Збільшення постачань Україні сучасних систем ППО.
- Менш очевидне, але все ж постачання Україні літаків, яке постійно відкладається і про яке постійно просить Україна.
- Закриття неба, яке навряд, на жаль, буде в найближчі тижні чи місяці, але абсолютно точно ця дискусія знову почнеться.
"Це буде мати наслідки для Росії. І те, що вона боїться будь-яких сутичок з НАТО, вчергове було продемонстровано. Хоча тут і демонструвати нічого не треба, російська армія і так показала свою небоєздатність, особливо на тлі тих армій, з якими вона збиралась воювати", – наголосив російський блогер.
Падіння ракет у Польщі: останні новини
- Наші фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. Україна вже отримала необхідне підтвердження.
- Володимир Зеленський нещодавно заявив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета. Президент Польщі Анджей Дуда відповів на його слова.
- У вівторок, 15 листопада, під час масованої ракетної атаки України на територію Польщі впали дві російські ракети. Президент країни прибув на місце інциденту.