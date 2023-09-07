Удар російського БпЛА по Румунії потрапив на відео: зафільмовано момент, який змінює все

Під час чергової атаки 4 вересня російські дрони вдарили по території Румунії. Опублікували відео інциденту, яке може довести, що атака все ж була умисною.

Спочатку румунська влада відхрещувалася та стверджувала, що ударів по її території не було. Однак згодом вона все ж визнала, що в Румунії виявили уламки російського БпЛА.

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Удар дрона потрапив на відео

Сергій Стерненко опублікував відео, на якому вдалося зафільмувати атаку російських дронів на територію Румунії. На ньому чітко чути характерний звук польоту “Шахеда”, а після можна побачити потужний вибух.

Активіст акцентує на одній особливості цих дронів, що може слугувати доказом умисної атаки на країну.

На відео чути звук цього дрона. Він зменшив оберти двигуна перед ударом, це характерно для Shahed-136 у момент коли він бʼє по цілі,

– пояснив Стерненко.

Він додав, що також на відео не чути роботу ППО. Це доводить, що безпілотник окупантів вдарив саме по території Румунії. Саме так, як запрограмували його росіяни на самому початку.

Момент удару дронів по Румунії: дивіться відео

Падіння російського дрона у Румунії