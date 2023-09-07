Удар російського БпЛА по Румунії потрапив на відео: зафільмовано момент, який змінює все
Джерело:Сергій Стерненко
Під час чергової атаки 4 вересня російські дрони вдарили по території Румунії. Опублікували відео інциденту, яке може довести, що атака все ж була умисною.
Спочатку румунська влада відхрещувалася та стверджувала, що ударів по її території не було. Однак згодом вона все ж визнала, що в Румунії виявили уламки російського БпЛА.
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Удар дрона потрапив на відео
Сергій Стерненко опублікував відео, на якому вдалося зафільмувати атаку російських дронів на територію Румунії. На ньому чітко чути характерний звук польоту “Шахеда”, а після можна побачити потужний вибух.
Активіст акцентує на одній особливості цих дронів, що може слугувати доказом умисної атаки на країну.
На відео чути звук цього дрона. Він зменшив оберти двигуна перед ударом, це характерно для Shahed-136 у момент коли він бʼє по цілі,
– пояснив Стерненко.
Він додав, що також на відео не чути роботу ППО. Це доводить, що безпілотник окупантів вдарив саме по території Румунії. Саме так, як запрограмували його росіяни на самому початку.
Момент удару дронів по Румунії: дивіться відео
Падіння російського дрона у Румунії
- Вночі 4 вересня російські безпілотники атакували Одещину, випустивши 32 "Шахеди". Держприкордонслужба заявила, що у ході цього декілька дронів залетіли та здетонували на території Румунії.
- Міноборони Румунії спочатку категорично спростувало інформацію. На фоні цих заяв Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази удару “Шахедів” по території країни. Тоді міністр повідомив, що Київ готовий поділитись ними з союзниками, однак рішення залишається за ними.
- Згодом міністр оборони підтвердив, що виявили уламки "Шахедів" на території Румунії. Країна проведе розслідування. Президент країни Клаус Йоганніс заявив, що якщо це таки виявляться фрагменти "Шахеда", то це розцінюватиметься як порушення суверенітету. У НАТО заявили, що “немає жодної інформації, що вказує на навмисний напад”.