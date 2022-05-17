Палали цілі вулиці: відео з обстріляних Гірського та Золотого
Джерело:Оперативний ЗСУ
Російські військові вщент випалюють Гірське та Золоте, що в Луганській області. Нічні обстріли армії агресора призвели до масштабних пожеж.
Численні пожежі неможливо гасити через обстріли, що не вщухають
У ніч проти 17 травня у Гірському та Золотому тривали безперервні обстріли. Російські військові здійснювали обстріл, використовуючи артилерію.
Варте уваги Гайдай показав наслідки ударів ворога по Лисичанську: відео бомбосховища, де ховалися люди
Масовані ворожі удари збройних сил Росії зруйнували близько 20 житлових будинків.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що після прильотів снарядів будівлі займалися. Численні пожежі було неможливо гасити через обстріли, що не вщухають.
Люди не виходять на вулицю і постійно перебувають в укриттях. Повідомляється, що обстріли тривають і вдень 17 травня.
Відео наслідків ворожих обстрілів Гірського та Золотого
Останні новини з Луганщини
- Сергій Гайдай повідомляв, що Україна наразі контролює тільки 10% території в Луганській області. Йдеться про Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське та прилеглі до міст населені пункти.
- У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що Сєвєродонецьк – це єдине місце, де ворог може просунутися. В Інституті з вивчення війни вважають, що збройні сили Росії можуть зосередитися на Сєвєродонецьку та відкинути план щодо захоплення всієї території Донеччини.
- 17 травня Гайдай розповів, що війська агресора намагалися штурмувати Гірську громаду та територію поблизу Сиротиного. Однак окупанти були змушені відступити, адже зазнали значних втрат.
- Очільник Луганської ОВА також повідомив про черговий обстріл Сєвєродонецька. Російські військові поцілили в лікарню та науково-виробниче об'єднання "Імпульс".
- У розвідці Міністерства оборони Великої Британії зауважили, що Росія, ймовірно, вдаватиметься до ще більш невибіркових артилерійських бомбардувань. Повідомляється, що окупанти планують наростити темп наступу на Донбасі.
- Водночас у британській розвідці зазначили, що протягом місяця російським окупантам навряд чи вдасться прискорити темп наступу на Донбасі. За попередніми даними, Росія втратила третину сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого.
До речі – ЗСУ готуються підсмажувати орків зі зброєю від США: дивіться відео