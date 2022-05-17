Палали цілі вулиці: відео з обстріляних Гірського та Золотого

Російські військові вщент випалюють Гірське та Золоте, що в Луганській області. Нічні обстріли армії агресора призвели до масштабних пожеж.

Численні пожежі неможливо гасити через обстріли, що не вщухають

У ніч проти 17 травня у Гірському та Золотому тривали безперервні обстріли. Російські військові здійснювали обстріл, використовуючи артилерію.

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Масовані ворожі удари збройних сил Росії зруйнували близько 20 житлових будинків.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що після прильотів снарядів будівлі займалися. Численні пожежі було неможливо гасити через обстріли, що не вщухають.

Люди не виходять на вулицю і постійно перебувають в укриттях. Повідомляється, що обстріли тривають і вдень 17 травня.

Відео наслідків ворожих обстрілів Гірського та Золотого

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