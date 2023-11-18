Уже самі посивіли, – Коваленко про американців, які не схвалили допомогу Україні й Ізраїлю
Палата представників США 14 листопада після тривалих дискусій ухвалила нове тимчасове фінансування уряду, до якого не увійшла допомога Україні та Ізраїлю. Однак допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню – основні зовнішні інтереси Штатів.
Це 24 Каналу підкреслив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, республіканці вже отримують дзвінки від ізраїльського лобі.
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"Ізраїльське лобі сильніше"
Олександр Коваленко зазначив, що обмінювати основні зовнішні інтереси на власні політичні амбіції чи баталії – це не про США. Крім того, ізраїльське лобі у США набагато сильніше, ніж тайванське та українське.
Вже сьогодні більшість республіканців, які проголосували саме так, отримують дзвінки від ізраїльського лобі. Більшість з них на своїх передвиборчих кампаніях використовують фінансування саме від представників ізраїльського лобі. Я вже розумію, наскільки вони посивіли, коли не підтримали цю допомогу,
– сказав він.
Військовий оглядач додав, що Україна отримує зброю, техніку та боєприпаси не тільки від США, але й від європейських країн. Якщо виникне дилема з політичними баталіями у США, то буде можливість замінювати тимчасове постачання.
Нове тимчасове фінансування уряду США: головне
- Лідер США Джо Байден запропонував виділити пакет допомоги на суму майже 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та ще кільком країнам. Новообраний спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон не погодився на умови Байдена та запропонував голосувати за допомогу кожній країні окремо.
- Палата представників США 14 листопада після складних дискусій схвалила нове тимчасове фінансування уряду. Ця ініціатива не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.
- Палата Представників США все-таки розгляне запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні. Це станеться після Дня подяки у США, який відзначають 23 листопада.