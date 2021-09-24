Проєкт оборонного бюджету США: що отримає Україна та як відреагували конгресмени

Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 рік. Він передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

Новий бюджет включає збільшення на 50 мільйонів доларів. Відповідне рішення ухвалили 24 вересня.

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Штати схвалили збільшення допомоги Україні

У Палаті представників США за проєкт оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік віддали 316 голосів та 311 – "проти".

Попередньо відомо, що за проєкт закону проголосували конгресмени від обох партій. Затверджений документ:

визначає основні напрямки оборонної політики Штатів;

встановлює оборонні видатки США на рівні 777,9 мільярдів доларів.

Законопроєкт також передбачає надання 300 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на 50 мільйоні доларів,

– мовиться у повідомленні.

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