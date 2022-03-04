Палаю, як кадирівець у танку: як зізнатися в коханні в часи війни – щемливі картинки

Навіть у тривожні часи українці не втрачають почуття гумору. А там, де гумор, звісно є і кохання. Та й почуття навіть у часи війни ніхто не скасовував.

Блогер Дмитро Коваленко створив серію картинок під назвою "Як зізнаватись у коханні в часи війни з Росією". У своїх роботах митець іронічно обіграв реалії українського сьогодення.

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Війна Росії проти України: як зізнатися в коханні в такі часи – роботи Дмитра Коваленка

Я палаю від почуттів, як кадирівець у танку

Я, звичайно, – не ідеал, але й ти – не київський привид

Якщо ти – не російський диверсант, тоді чому моє серце – у твоїх мітках?

Вкраду тебе, як роми російський танк

Хочу, щоб ти капітулювала перед моїми почуттями. Без жодних діпфейків

Хочу робити це з тобою всю ніч! Слати на*уй русский военный корабль

Надішлеш мені якісь гарячі фотки? Якусь паляничку

Приходь до мене в бомбосховище! Подивимося звернення Зеленського, наколотимо бандерівського смузі

Ти – моя мрія, яку ніколи не спалять окупанти

Не про шльондр своїх думаю, а уявляю, скільки бойових бурятів знешкодили наші хлопці

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