Палаю, як кадирівець у танку: як зізнатися в коханні в часи війни – щемливі картинки

4 березня 2022 , 00:22
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Джерело:

фейсбук Дмитра Коваленка

Навіть у тривожні часи українці не втрачають почуття гумору. А там, де гумор, звісно є і кохання. Та й почуття навіть у часи війни ніхто не скасовував.

Блогер Дмитро Коваленко створив серію картинок під назвою "Як зізнаватись у коханні в часи війни з Росією". У своїх роботах митець іронічно обіграв реалії українського сьогодення.

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Війна Росії проти України: як зізнатися в коханні в такі часи – роботи Дмитра Коваленка

Я палаю від почуттів, як кадирівець у танку 

Я, звичайно, – не ідеал, але й ти – не київський привид 

Якщо ти – не російський диверсант, тоді чому моє серце – у твоїх мітках

Вкраду тебе, як роми російський танк 

Хочу, щоб ти капітулювала перед моїми почуттями. Без жодних діпфейків 

Хочу робити це з тобою всю ніч! Слати на*уй русский военный корабль 

Надішлеш мені якісь гарячі фотки? Якусь паляничку

Приходь до мене в бомбосховище! Подивимося звернення Зеленського, наколотимо бандерівського смузі 

Ти – моя мрія, яку ніколи не спалять окупанти 

Не про шльондр своїх думаю, а уявляю, скільки бойових бурятів знешкодили наші хлопці 

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Автор: Андрій Шляхтін