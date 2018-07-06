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Палаючі Потьомкінські сходи: в Одесі влаштували видовищний флешмоб на підтримку Сенцова

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6 липня в Одесі пройшла видовищна акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова
6 липня в Одесі пройшла видовищна акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова / unian.ua

6 липня в Одесі пройшла видовищна акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили на території РФ. Одесити розтягнули велетенські плакати із написами "Олег Сенцов, Україна з тобою!" і "Free Sentsov" та підпалили фаєри на Потьомкінських сходах.

На одному із банерів, які підняли активісти, був список із прізвищами усіх політичних в'язнів Кремля, передає УНІАН.

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Зазначається, що до участі у флешмобі долучилися активісти багатьох одеських громадських організацій та партій. Люди вишикувалися майже на всіх прольотах, тримаючи в руках величезні розтяжки в певному порядку. В результаті знизу читалося: "Олег Сенцов, Україна з тобою".

Окрім цього, один з активістів, що перебував внизу, бив у барабан, відраховуючи, таким чином, старт для запалювання фаєрів.

Одеса флешмоб Сенцов
Флешмоб на підтримку Сенцова в Одесі

Коли активісти в темряві одночасно запалили фаєри, вийшов ефект палаючих сходів, при цьому всі написи на розтяжках було чітко видно.

Дивіться відео із місця проведення акції:

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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