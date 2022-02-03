Панічні настрої ідуть на спад: в ОП відреагували на відмову США від "неминучості" нападу Росії

Михайло Подоляк заявив, що політична та медійна дискусія навколо загрози ескалації на кордоні нарешті позбавляється надмірних емоцій.

Він зазначив, що вже й речниця Білого дому Джен Псакі констатувала некоректність використання слова "неминуче" у контексті нового вторгнення Росії на територію України. Про це радник очільника Офісу Президента повідомив у коментарі 24 каналу.

Читайте також Резніков каже про низьку ймовірність значної ескалації на кордоні

Це важливий дипломатичний результат, перш за все, активності Володимира Зеленського,

– сказав посадовець.

Паніка завдавала шкоди Україні

Михайло Подоляк пояснив, що "панічні настрої в політичному та медійному середовищах неминуче переходили і в бізнес-середовище. Отже, били по Україні реальними економічними втратами".

"Опоненти влади залякували суспільство ще й тим, що нібито було неправильно для української влади наполягати на коректних формулюваннях", – продовжив радник глави Офісу Президента.

Але бачимо, що такі залякування відображали лише страх самої старої еліти проявляти будь-яку суб'єктність України. Якщо ж бути активним, чесним і діяти аргументовано, якщо проводити десятки зустрічей і переговорів в інтересах країни, то досягається і такий результат, як синхронізація західних позицій та оцінок з українською позицією та оцінкою,

– продовжив він.

Насамкінець посадовець підкреслив, що найголовніше – "це суттєво стабілізує ситуацію на внутрішньому ринку та правильно розставляє безпекові акценти".

Україна готова дати відсіч Росії: коротко

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Це може вас зацікавити – Що в голові у Путіна: дивіться відео