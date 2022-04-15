Панічні настрої, неузгодженість, погода: росіяни взяли вимушену паузу перед битвою за Донбас

Російські окупанти не можуть розпочати новий наступ на Донбасі через погоду та панічні настрої серед військових. Ці фактори утримують росіян на вимушеній паузі.

Бойовий дух росіян не на належному рівні

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він повідомив, що Росія продовжує збирати сили та готова до одночасних масованих атак.

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"Вони збирають сили. Ми бачимо, що вони перегруповані та готові до одночасних масованих атак із застосуванням всіх своїх підрозділів, які долучені на цьому напрямку. Їх там багато", – сказав Кириленко.

Очільник Донецької ОВА зауважив, що погода, неузгодженість та панічні настрої стримують російських окупантів на Донбасі. Бойовий дух росіян далеко не на належному рівні.

Втім, є фактори, які тримають ворога на вимушеній паузі. Це погодні умови, певна неузгодженість дій та відверто панічні настрої. Настрій та бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні,

– сказав він.

За словами Кириленка, російські військові спілкуються між собою та розуміють, як скінчився їхній "бліцкриг" із планами захопити Київ за декілька днів.

Також керівник Донецької ОВА заявив, що росіяни знають, які насправді у них втрати. Як сказав Кириленко, вони дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Росії.

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Генштаб ЗСУ 13-го квітня повідомив, що російські окупанти вже готові до наступу на Донеччині й Півдні України.

За інформацією ЗМІ, президент Росії Путін хоче зібрати на Донбасі війська в 5 разів більші за українські.

Основні зусилля на Донбасі російські загарбники зосереджують на спробах захоплення Попасної та Рубіжного.

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