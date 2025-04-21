Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска

21 квітня помер Папа Римський Франциск. Зеленський прокоментував трагічну звістку.

Франциск тривалий час важко хворів. Востаннє він з'явився на публіці на Великдень. Понтифік виголосив великоднє благословення з балкона базиліки Святого Петра, передає 24 Канал.

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Реакція Зеленського

"Мільйони людей по всьому світу оплакують трагічну звістку про смерть Папи Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві", – написав український президент у соцмережі "Х".

Володимир Зеленський зауважив, що "покійний вмів дарувати надію, полегшувати страждання молитвою та сприяти єдності".

Він молився за мир в Україні та за українців. Ми сумуємо разом із католиками та всіма християнами, які зверталися до Папи Франциска за духовною підтримкою. Вічна пам'ять!

– йдеться у дописі глави держави.

Відреагував на смерть Папи й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що це трагічна звістка для всього світу.

До слова, Папа Франциск мав особливий зв'язок з Українською греко-католицькою церквою, бувши вихованцем українського священника Степана Чміля.