Папа Римський – найбільше здивування війни, – аналітик про меседжи понтифіка з Москви

Папа Римський зробив чергову неоднозначну заяву. Понтифік забажав зустрітися з патріархом РПЦ Кірілом, який цілком підтримує політику Владіміра Путіна і війну проти України.

Заступник директор аналітичного центру "Політика" Артем Бронджуков зауважив, що Папа часто проголошує меседжи, які виглядають так, що написані не у Ватикані, а у Москві. Про це він розповів 24 Каналу.

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Інший сценарій

Бронджуков припустив, що напевно в найближчому оточенні понтифіка є люди, які вкладають йому цю інформацію.

Тому найбільше здивування війни Росії проти України – поведінка Папи Римського Франциска. Невже він не бачить, що відбувається в Україні? Як росіяни цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, вбивають мирних громадян?

– наголосив він.

Політичний аналітик вважає дивним, що після всього цього понтифік говорить про якесь "мирне врегулювання".

"Ні, тому що сьогодні сценарій у нас зовсім інший. Це повернення всіх своїх територій та вигнання всіх російських військових з України", – зауважив співрозмовник.

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Пошуки миротворців непотрібні

Якщо Папа хоче допомогти Україні домовитись – це добре. Але, як наголосив політолог, нехай тоді продукує українські та західні наративи, які відповідають гуманності і всім тим цінностям, яких має дотримуватись церква.

А сьогодні ми бачимо, що це черговий агент впливу російських спецслужб,

– стверджує Бронджуков.

Він нагадав, що сьогодні ми говоримо про інше – Україна готує контрнаступальні сили і от ось-ось має розпочатися наш наступ.

"Наша увага має бути прикута до забезпечення нашого війська максимальною кількістю зброї, снарядів, для того, щоб все пройшло успішно. А пошуки миротворців нам зараз непотрібні", – підкреслив Артем Бронджуков.

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