У свіжому інтерв'ю Папа Франциск заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора". Власне, він вчергове закликав до переговорів, розмиваючи межу між агресором та жертвою.

Спілкувався понтифік зі швейцарським мовником ще минулого місяця, але ЗМІ почали активно поширювати його заяву 9 березня. Папа Франциск зазначив, що Україні потрібно мати сміливість визнати свою поразку та сісти за стіл переговорів з Росією. Ці коментарі прозвучали на тлі пропозиції президента Туреччини Ердогана про проведення мирного саміту між Україною та Росією.

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Полуда на очах Папи

Голова католицької церкви наголосив на важливості діалогу, який повинен відбуватися за підтримки міжнародних сил. Він вважає, що нашій країні необхідно знайти сміливість для діалогу, щоб уникнути подальших жертв.

Слово "переговори" – це слово сміливості. Коли бачиш, що ти програєш, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість сісти за стіл переговорів,

– сказав Папа Франциск.

Папа Римський стверджує, що переговори не обов'язково є здачею інтересів. Він навів приклад конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, де переговори, за його словами, не були капітуляцією.

Я вважаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність білого прапора та веде переговори… Треба вести діалог вчасно, знайти країну, яка може бути посередником.

Папа Франциск зазначив, що не слід соромитися вести переговори, адже війна – це людські жертви. Він згадав про свої численні заклики до миру в Україні, яку він називає "мученицею".

Не всі сторони рівні: що таке bothsidesism Bothsidesism (боссайдизм) – це фейковий баланс або урівнювання двох сторін, які такими бути не можуть. Зокрема, заклики до миру, що лунають з вуст Папи Римського, є босайдизмом, оскільки вони стирають межу між жертвою та агресором: між українцями, які захищають свою землю, та росіянами, які продовжують агресію і відмовляються від переговорів на справедливих умовах.

Не єдиний "миротворець"