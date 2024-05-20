Папа Римський вчергове закликав "знайти спосіб домовитися про мир"

У своєму новому інтерв'ю Папа Римський Франциск звернувся до всіх воюючих країн. Понтифік закликав їх зупинити війни та домовитися про мир.

Папа Римський вже не вперше говорить про війну та закликає до абстрактного миру. Ці заяви понтифіка очікувано отримують шквал критики.

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Що цього разу сказав Папа Римський

Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна,

– сказав Папа Римський.

Він додав, що в багатьох своїх проповідях закликає до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Заяви понтифіка стосуються і війни в Україні.

Що я можу зробити, так це молитися. Я багато молюся за мир. А також пропоную: "Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори,

– наголосив понтифік.

Варто також зазначити, що Швейцарія запросила Папу Римського на Глобальний саміт миру. Президентка Швейцарії Віола Амгерд зазначила, що Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції.

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