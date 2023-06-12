Папуга, кенгуру, акула, собака та свиня: хто наступний скоїть замах на росіян
Росіяни ще довго розплачуватимуться за кровопролитну війну, яку розв'язали проти України. Карма – річ напрочуд потужна, сховатися від неї не вдасться.
Наші ЗСУ активно знищують ворога на фронті, а в глибокому тилу їм допомагають… тварини. Виходить, останні грають за нас. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст-міжнародник Сергій Бурлаков.
До теми У Новій Каледонії акула відкусила туристу кінцівки на очах у відпочивальників
У мене є загадка: папуга, кенгуру, акула, собака та свиня. Що об'єднує усіх цих тварин?". Кожна з них останніми днями вбила людину. Йдеться про різних людей, але усі вони – росіяни,
– констатував Бурлаков.
У росіян немає шансів, адже за нас – навіть природа
Напевно, вся природа мститься за той екоцид, який росіяни скоїли на Херсонщині. Зокрема, цинічні окупанти знищили зоопарк у Новій Каховці, вбивши величезну кількість тварин. Як там заведено у росіян – "сваіх в бєдє нє брасаєм"? Що ж, тварини за своїх "рвуть", інколи в прямому сенсі цього слова.
Так, у Новій Зеландії папуга виклював очі російському альпіністу. Про це повідомляють російські ЗМІ. Цікаво, що співгромадяни постраждалого просто стояли й знімали інцидент на відео.
Днями раніше світ сколихнув черговий кривавий інцидент. У курортній Хургаді акула з'їла хлопця на очах у батька. Загиблий виявився громадянином Росії. У мережі одразу почали жартувати, що акула зробила більше, ніж ООН.
Війна Росії проти України не на жарт розлютила кенгуру в Австралії. Він напав на консульство держави-агресорки в Канберрі. Росіяни заявили про спробу несанкціонованого доступу, в результаті якої ніхто не постраждав.
Наші пухнасті друзі виконують свою важливу місію навіть у Москві. Так, 24-річна мешканка столиці найбільшого терориста світу стала жертвою нападу вівчарки. Собаці не сподобалося, що дівчина наступила на її іграшку, відтак жорстко прокусила їй руки. Чудово розуміємо засмученого пса, тому що ми також дуже не любимо, коли росіяни руйнують та привласнюють наше.
Раніше житель селища Тельма Іркутської області загинув від укусу свині. Чоловік намагався не пустити до своєї садиби 30 свиней, натомість одна з них напала на нього й вкусила за ногу. Напевно, росіянин таки відчув, як неприємно, коли приходять у твій дім і забирають твоє життя.
Можемо зробити висновок, що подібних інцидентів буде дедалі більше. Хто ж наступний з тварин скоїть замах на росіянина чи росіянку – залишається лише здогадуватися. Безумовно, проти природи ми безсилі, тож можемо лише "схвильовано спостерігати".
Деталі загибелі росіянина в Хургаді
- З'явилися деталі інциденту в Єгипті, під час якого акула з'їла росіянина. У німецьких ЗМІ повідомили, що частини тіла хлопця знайшли тільки після розрізання акули.
- Молодика звали Владімір Попов. Разом із батьком пів року тому він переїхав з Архангельської області до Єгипту.
- Рятувальники розповіли, що намагалися врятувати хлопця, але не вдалося. Детальніше про загибель росіянина – читайте у матеріалі.