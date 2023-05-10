Парад Путіна чітко продемонстрував падіння головної "скрєпи" Росії, – військовий оглядач

9 травня в Росії відбувся традиційний парад "побєдобєсія", присвячений перемозі союзників у Другій світовій війні. Цього разу на параді суттєво поменшало військової техніки.

Єдине, що Росії вдалось продемонструвати повною мірою – свій ядерний щит. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Парад продемонстрував реальний стан справ в російській армії

За його словами, військовий парад будь-якою країною світу використовується для демонстрації могутності своєї армії. Парад в Росії став прояв невдач російської армії та значних втрат у війні проти України.

"Що ми побачили у російській армії? Не було танків, БМП, не було значної номенклатури артилерійського озброєння: гармат, РСЗВ тощо. Не було багатьох комплексів зенітно-ракетного озброєння – окрім С-400, ми не побачили інших комплексів, які проходили Красною площею раніше. Мова йде про ЗРК "Тор", "Бук" тощо", – заявив Попович.

Денис Попович про парад "побєдобєсія" в Москві: дивитись відео

За його словами, відсутність цих типів техніки свідчить про те, що російська армія зазнала значних втрат під час війни. Повною мірою був представлений лише ракетний щит ядерного стримування – носії "Іскандерів" та "Ярсів".

"Як кажуть, позолота з Потьомкінського селища впала і ми побачили реальні наслідки втрат, які російська армія понесла під час війни в України. Одна з головних скреп – могутність російського війська, яку вони постійно демонстрували Європі та США, впала. Цей парад яскраве тому свідчення", – додав військовий оглядач.

Що відомо про парад на 9 травня в Росії