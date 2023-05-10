Найбільша демонстрація ослаблення Росії, – ексагент КДБ про "останній парад Путіна"

Свято, яке в Росії вважається чи не найголовнішим, цьогоріч пройшло в повній ганьбі. Усе: від настроїв політиків на параді 9 травня до старезної техніки та підставних ветеранів говорило про те, що за рік Росія стала надзвичайно слабкою, і це вже не приховати.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він переконаний, що цим парадом Росія сама собі вирила яму.

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"Найбільше, що мені впало в очі – те, що це була демонстрація слабкості. Такої демонстрації слабкості не було ще ніколи", – прокоментував Жирнов.

Старезна техніка на площі

По-перше, Путін виголосив коротку, просту промову "ні про що". По-друге, на воєнному параді не було ніякої цікавої техніки, зауважив ексспівробітник розвідки.

Один танк Т-34. Це була така убогість, я давно такої вбогості не бачив,

– додав спікер.

Довгий час у російського параду складалася традиція. Були роки, коли Червоною площею проїжджало 10 танків "Армата", купа різної техніки тощо. Натомість цього разу росіяни не те, що не показали сучасної чи нової техніки, а вивели старезний танк Т-34.

Жирнов згадав, що минулого року після початку повномасштабного вторгнення 9 травня росіяни вивели на парад танки "Армата". Їх критикували, мовляв, де ці танки на фронті. А цього року їх навіть не показали.

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Ветеранів в Росії немає

Цікаво, навіть, якщо мобілізованим у 1945 році було щонайменше 18 років, то тепер ветеранам мало б бути по 96 років. Однак на трибуні параду не було жодної людини такого віку, підкреслив Жирнов. Навіть тим літнім людям, які сиділи навколо Путіна, було по 80 – 85 років.

Там не було 96-річних людей, так довго в Росії не живуть. Можливо, там є один старий сторічний, але на Червону площу його не приведуть. Насправді Путін цьогоріч провів свій останній парад, адже наступного року – це буде смішно. Зрозуміло всім, що немає ніяких ветеранів Другої світової війни. Вони всі померли в Росії, ми вже бачимо підставних ветеранів і це найголовніше,

– наголосив опозиціонер.

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