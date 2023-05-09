"Слава Україні" на Червоній площі: Соляр розповіла неочікувані деталі з параду в Москві
Російські окупанти таки вирішили провести свій "шабаш" в Москві на 9 травня. Обійшлося все не без цікавих казусів.
Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр розповіла про цікавий момент з параду на 9 травня, який відбувся у Москві. Деталей цієї ситуації небагато, але виявилася вона дуже показовою.
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"Слава Україні" під час параду
Один із кореспондентів, як вони себе називають, російського опозиційного видання "Дождь" знімав репортаж з параду на 9 травня. Він перебував в самому епіцентрі подій. І тут одна ситуація особливо його здивувала.
Кореспондент "Дождя" розповідав, що відбувалося. І тут каже, що поруч з ним дитина, яка спостерігала за усім дійством, в якийсь момент повернулася до тата і сказала: "Слава Україні". Після цього батько її спробував швидко виправити. Але що тут казати. Навіть з вуст дітей йде істина. Слава Україні! Слава українським героям,
– розповіла ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.
Соляр розповіла про цікаву ситуацію, яка сталася на параді до 9 травня в Москві: дивіться відео
На жаль, жодних деталей щодо того, що це за дитина – немає. Адже окупанти депортували десятки, а, можливо, й сотні тисяч українських хлопчиків та дівчаток до Росії, де їх насильно всиновлюють. А може, це й звичайна російська дитина, яка ще не потрапила під вплив тамтешньої пропаганди.
Парад до 9 травня в Москві: коротко
- Окупанти таки вирішили провести парад до 9 травня на Червоній площі у Москві. Цікаво, що там була надзвичайно мала кількість військової техніки. Серед танків в прямій трансляції побачили лише раритетний Т-34.
- Звісно ж, диктатор Владімір Путін знову кидався маразматичними заявами. Він розповідав про те, що "проти Росії розпочали війну" і знову "захищав традиційні цінності".
- Цікаво, що 9 травня 2023 року поблизу Київської ГЕС виявили рештки російського пілота Мі-24. Саме цей гвинтокрил збили ще на початку повномасштабного вторгнення.