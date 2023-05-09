Такий слабкий парад був сигналом Путіну від його оточення, – ексагент КДБ

Росіяни таки провели традиційний парад до 9 травня у Москві. Щоправда, дійство вийшло вкрай жалюгідним.

Є кілька версій, чому парад був настільки слабким. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Радянського Союзу.

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Чому парад був настільки жалюгідним

Можливо, росіяни намагалися показати світу, наскільки вони слабкі. "Мистецтво війни: якщо ти сильний, показуй, наскільки ти слабкий. Якщо ти слабкий, показуй, наскільки ти сильний. Але навряд чи так", – каже колишній агент КДБ.

У те, що ресурси Росії повністю виснажені, також не віриться. "Все-таки 140-мільйонна країна з навіть розграбованим військово-промисловим комплексом не могла настільки осоромитися", – зазначає Зеленько.

Найімовірніше, це демонстрація невдоволення Путіним. Цар не влаштовує оточення.

Старатися заради тебе більше ніхто не буде. Як то кажуть, тягнути ногу, щоб потішити імператора, вже ніхто не хоче. Імператор слабкий. Він не взяв не те що Берлін, він не взяв навіть Бахмут,

– наголосив колишній співробітник розвідки.

Путін обіцяв усіх в "ядєрний пєпєл", але навіть Київ не зміг відбомбити. Дві ночі поспіль атакував, але не отримав жодного ефективного влучання.

"Це сигнал, що Акела промахнувся. Йому час йти і якимсь чином оголошувати собі наступника", – стверджує Зеленько.

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Не вистачило ні солдатів, ні техніки