Парад одного танка, – Жданов висміяв "побєдобєсіє" в Москві
У Москві відбувся парад до Дня перемоги. Владімір Путін сидів поруч з ветеранами та дивився на проходження військових. Цікаво, що їхня кількість скоротилася порівняно з минулим роком.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що тенденція до зниження помітна у всьому. Мовиться не лише про військових, але й про техніку, зброю, гостей.
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Парад одного танка
У ЗМІ та соцмережах активно обговорювали присутність на параді лише одного старого танка Т-34. Ймовірно, всі інші засоби залучені до бойових дій, або давним-давно знищені.
Я б так і назвав цей парад – парадом одного танка. Адже Т-34 – єдиний, який ще на ходу. Сьогодні він символізує всі сухопутні війська Росії,
– зауважив Олег Жданов.
Не можна не помітити й загальну тенденцію до згортання параду. Якщо у 2023 році було 10 тисяч особового складу, то цього року лише 9 тисяч. У минулому – 125 одиниць техніки, а у 2024 – 70.
Такими темпами через 2 – 3 роки залишиться хіба один танк Т-34 і то його штовхатимуть по Красній площі, бо всі нафтопереробні заводи можуть зупинитися,
– додав військовий експерт.
Тому парад складно назвати іншими словами, ніж деградація та стагнація. Щобільше, армія – це завжди дзеркало держави, тож з огляду на це стає чітко зрозуміло, що відбувається у самій Росії.
Парад у Москві 9 травня: головне
- До Росії прибули лідери лише декількох країн. Серед них наближені "друзі Путіна", а також президенти Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау. З цікавим "гостем" приїхав білоруський диктатор Александр Лукашенко. Він сидів зі шпіцом Умкою. Собака вже не вперше буває на парадах.
- У своїй промові Путін говорив про нібито агресивний Захід, виправдовував злочини окупантів та шантажував ядерним ударом. Його нібито може завдати Росія, якщо відчує ризики. Диктатор цинічно сказав, що робитиме все, щоб "не допустити глобального конфлікту".
- У соцмережах висміяли "могутню" техніку, яку Росія представила на параді. Окупанти показали лише один старий танк Т-34. Розхваленого танка "Армата" також не було. Раніше його визнали непридатним для війни, адже він дуже дорогий в експлуатації.