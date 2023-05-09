Парад мародерів та вбивць: у Москві були військові, що вчиняли звірства в Бучі

Кремль не відмовився проводити парад на 9 травня, попри шалені втрати живої сили та техніки на війні в Україні. Окрім того, що "святкування" вийшло нікчемним, на ньому були присутні військові, що катували людей у Бучі.

Парад "побєди" в Росії відзначився не лише скупим проведенням, але й присутністю на ньому військових, які брали участь у війні в Україні. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Парад вбивць на чолі з воєнним злочинцем

Цьогорічний парад на 9 травня в Москві минув жалюгідно, бідно й коротко. Так, тривалість дійства була всього 45 хвилин, коли паради "побєди" минулих років відбувались не менше 1,5 години. Воно й не дивно, адже чомусь не було ані авіаційної частини, ані техніки, ані сухопутних бригад.

"Я думав, що Путін буде небагатослівний, а вони вирішили повністю скоротити парад. Мабуть, їм ППО повідомило, що більше не протримається. Техніки було мало, підрозділів, усього мало. Були також привезені "заручники" – президенти з Центральної Азії, які неочікувано вчора захотіли їхати на парад, при тому, що ніхто їх не запрошував", – наголосив Михайло Шейтельман.

На параді були президенти Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану, Білорусі та прем'єр-міністр Вірменії. На одному з відео було видно, коли Владімір Путін злякався чогось, охорона одразу ж прикрила йому спину одним із президентів.

Російський диктатор був постійно в оточенні своїх "гостей". Натомість лідери країн були стривоженими чи то пригніченими фактично увесь парад. Тут також цікаво зауважити, коментатори російського параду під час виходу певних підрозділів оголошували їхні подвиги під час Другої світової війни. Додавали також примітку, що тепер військові з одного полку були у Бучі.

Всіх подробиць не розповідали. Але виходить що, їхні спадкоємці тепер вчиняють геноцид, зґвалтування, мародерство. По Червоній площі йшли грабіжники, мародери, грабіжники та вбивці, а не воїни. Це не армія. Тобто ці лідери повинні були вітати грабіжників та вбивць,

– зауважив Шейтельман.

На додаток, президенти країн сидіти поруч з воєнним злочинцем, який розшукується за насильницьку депортацію дітей. На думку політтехнолога, приїзду п'яти лідерів з Центральної Азії, які не залежать від Росії, міг посприяти Китай. Російська сторона ж представляла країни, які допомагати побороти нацизм як "братські республіки", а не окремі країни.

Михайло Шейтельман про приїзд закордонних лідерів та провальний парад в Москві: дивіться відео

Парад, присвячений війні в Україні

Ганебний парад, схоже не надто сильно розчарував російський народ. Він ілюзорно вишукував якісь позитивні аспекти, як наприклад, той же приїзд семи іноземних гостей.

Задоволені росіяни кричать про те, що вони не самі, а ледь не весь світ на їхньому боці – і таджики, і білоруси, і вірмени. Військові пройшли, яка-не-яка техніка проїхала, парад не розбомбили. Тому, думаю, що всередині країни у Путіна з парадом все добре, він відіграв ту роль, яка була потрібна,

– зазначив політтехнолог.

Крім того, торік на параді не згадували війну з Україною. Натомість цього року вся промова і Путіна, і коментаторів була пронизана темою так званої "спецоперації". Фактично, цей парад був присвячений більше війні з Україною, ніж Другій світовій війні.

"В цьому, мені здається, і найбільше підставили іноземних лідерів. Минулого року ну приїхали вони привітати з перемогою 77-річної давності, нічого кримінального. А зараз парад насильників, вбивць і мародерів, сидите поруч зі злочинцем, а всі розмови про те, що це парад тих, хто воює сьогодні", – підкреслив Шейтельман.

Президенти країн Центральної Азії фактично були присутні на параді тих, хто сьогодні воює в Україні.

Парад 9 травня у Москві: коротко